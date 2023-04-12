Кандидат в президенты Турции высказался об отношениях с Россией

Кандидат в президенты Турции Мухаррем Индже заявил, что намерен выстроить крепкие и основанные на доверии отношения с Россией в случае прихода ко власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Политик также назвал России одним из важнейших наших соседей. Он подчеркнул, что значительная часть внешней торговли Турции осуществляется с Россией. Индже также отметил, что между странами есть связи в сферах туризма и энергоресурсов.

«Мы хотели бы наладить еще более крепкие, лучшие и основанные на доверии отношения с Россией, чтобы они не были ограничены лишь контактами между правительствами», — добавил он.