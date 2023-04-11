$82.18+2.6889.73+2.63
12 минут назад

Таджикистан попросит у РФ $20 млн на учебники для русскоязычных школ

Газета.Ru

Таджикистан занимается подготовкой проекта на 20 млн американских долларов по изданию учебников для средних школ, включая русскоязычные. Об этом сообщает РИА Новости.

Таджикистан попросит у России $20 млн на учебники
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Информацию подтвердил сопредседатель межпарламентской комиссии Совета Федерации России и Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.

По его словам, на территории Таджикистана возводится пять новых школ с обучением на русском языке.

"Социальный проект мы подготовили для издания учебников. Нам где-то 20 млн, если на сумму американских долларов посчитать, где-то на 20 млн долларов нужны учебники для средних образовательных школ", - уточнил Ахмадзода.

Он попросил поддержать данную инициативу. Ранее стало известно, что глава кабмина РФ Мишустин сообщил о рекордном объеме торговли между Россией и Таджикистаном в 2022 году.

В мире,Совет Федерации,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий