Таджикистан попросит у России $20 млн на учебники

Таджикистан занимается подготовкой проекта на 20 млн американских долларов по изданию учебников для средних школ, включая русскоязычные. Об этом сообщает РИА Новости.
Информацию подтвердил сопредседатель межпарламентской комиссии Совета Федерации России и Маджлиси милли Маджлиси Оли (верхней палаты парламента) Таджикистана Раджаббой Ахмадзода.
По его словам, на территории Таджикистана возводится пять новых школ с обучением на русском языке.
"Социальный проект мы подготовили для издания учебников. Нам где-то 20 млн, если на сумму американских долларов посчитать, где-то на 20 млн долларов нужны учебники для средних образовательных школ", - уточнил Ахмадзода.
Он попросил поддержать данную инициативу. Ранее стало известно, что глава кабмина РФ Мишустин сообщил о рекордном объеме торговли между Россией и Таджикистаном в 2022 году.