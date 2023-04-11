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NYT: к утекшим в сеть секретным данным США могли иметь доступ сотни человек

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К распространенным в сети секретным данным США могли иметь доступ сотни должностных лиц США, пишет The New York Times.

В интервью для издания сотрудник подразделения по борьбе с терроризмом США Джавед Али, указал на небрежность лиц, организовавших утечку: материалы были сфотографированы и загружены в сеть, и опубликовавший их человек предпринял «мало шагов, чтобы скрыть используемые IP-адреса или штампы с датами на фотографиях».

По его словам, документы должны были храниться в электронном виде в автономных компьютерных системах, не подключенных к глобальному интернету, в безопасных рабочих зонах, куда нельзя проносить какие-либо электронные устройства, способные вести фото-, видео- и аудиозапись.

Отмечается, что круг подозреваемых может быть сужен относительно быстро благодаря установленным протоколам доступа, однако в ходе следствия нужно будет опросить «сотни или тысячи людей», которые могли иметь доступ к документам.

Сообщается, что 7 апреля в качестве меры предосторожности Объединенный штаб Вооруженных сил США ввел процедуры, ограничивающие распространение крайне важных документов и присутствие на собраниях, где доступны бумажные копии таких документов.

Ранее сообщалось, что возможным каналом распространения секретных материалов стал геймерский чат в Discord.

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