Таиланд закроет для туристов остров с «лучшим пляжем мира»

Власти Таиланда приняли решение закрыть остров Крадан с лучшим в мире пляжем Paradise Beach для туристов на четыре месяца в году. Об этом сообщает Asia News Network.
По данным издания, туристам запретят посещать остров с 1 июня по 30 сентября ежегодно. Данную меру власти Таиланда приняли, чтобы защитить экосистему пляжа.
При этом туристы все еще смогут посещать пляж, но только при условии не мусорить и не рыбачить, поскольку море рядом с островом является «домом для исчезающих видов рыб».
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Главным образом власти Таиланда опасаются, что Крадан может повторить судьбу острова Пхи-Пхи, который приобрел популярность у путешественников после выхода на экраны фильма «Пляж» с Леонардо Ди Каприо в главной роли. Наплыв туристов негативно сказался на состоянии окружающей среды острова и привел к разрушению многих пляжей.