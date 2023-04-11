Таиланд закроет для туристов остров с «лучшим пляжем мира»

Власти Таиланда приняли решение закрыть остров Крадан с лучшим в мире пляжем Paradise Beach для туристов на четыре месяца в году. Об этом сообщает Asia News Network.

По данным издания, туристам запретят посещать остров с 1 июня по 30 сентября ежегодно. Данную меру власти Таиланда приняли, чтобы защитить экосистему пляжа.

При этом туристы все еще смогут посещать пляж, но только при условии не мусорить и не рыбачить, поскольку море рядом с островом является «домом для исчезающих видов рыб».