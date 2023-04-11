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54 минуты назад

В Молдавии назвали условие для использования георгиевской ленты

Lenta.ru

В Молдавии можно будет носить георгиевскую ленту, но нельзя будет использовать ее для «оправдания военных преступлений и агрессии». С таким пояснением во время брифинга выступила глава Конституционного суда (КС) республики Домника Маноле, передает РИА Новости.

В Молдавии назвали условие для использования георгиевской ленты
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Она уточнила, что КС частично удовлетворил запрос депутатов Соцпартии Молдавии, которые ранее обратились в суд, чтобы опротестовать запрет на ношение георгиевских лент.

Маноле заявила, что молдавское законодательство не определяет, должно ли ношение запрещенной атрибутики приводить к санкциям, указав на необходимость обозначить, в каких случаях использование такой символики допустимо. В качестве примера она привела использование изображения георгиевской ленты в научных, учебных или исторических материалах.

В апреле 2022 года президент Молдавии Майя Санду утвердила одобренный парламентом республики запрет на «использование символов, которые продвигают военную агрессию». Нарушителям принятой законодательной нормы грозит штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы.

В мире,Майя Санду,
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