В Молдавии назвали условие для использования георгиевской ленты

В Молдавии можно будет носить георгиевскую ленту, но нельзя будет использовать ее для «оправдания военных преступлений и агрессии». С таким пояснением во время брифинга выступила глава Конституционного суда (КС) республики Домника Маноле, передает РИА Новости.

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Она уточнила, что КС частично удовлетворил запрос депутатов Соцпартии Молдавии, которые ранее обратились в суд, чтобы опротестовать запрет на ношение георгиевских лент.

Маноле заявила, что молдавское законодательство не определяет, должно ли ношение запрещенной атрибутики приводить к санкциям, указав на необходимость обозначить, в каких случаях использование такой символики допустимо. В качестве примера она привела использование изображения георгиевской ленты в научных, учебных или исторических материалах.