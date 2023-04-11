Додик: Республика Сербская прекратит любое сотрудничество с НАТО

Республика Сербская (РС, энтитет Боснии и Герцеговины, БиГ) должна прекратить любые виды взаимодействия с Североатлантическим альянсом. Об этом во вторник в ходе пресс-конференции заявил президент РС Милорад Додик.

"Я буду требовать от всех членов комиссии по сотрудничеству с НАТО, которую формирует Совет министров, прекратить свою работу, потому что их работа там бессмысленна", - подчеркнул Додик.

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Ранее Додик подчеркивал, что Запад предлагает сербскому народу забыть об агрессии НАТО против Югославии и пользоваться кредитами, выдаваемыми на восстановление последствий бомбардировок.

Правительство Республики Сербской 23 марта приняло решение о приостановке контактов с посольствами США и Великобритании. В республике подчеркнули, что "прекращение сотрудничества продлится до тех пор, пока посольства США и Великобритании не прекратят практику вмешательства во внутренние дела БиГ". Додик отмечал, что принять такое решение "вынудили американская и британская стороны", которые не подписывали Дейтонское соглашение, но открыто поддерживают высокого представителя, назначенного незаконно и без решения Совета Безопасности ООН.

Республика Сербская также заявила о готовности объявить о своей независимости в связи с планами высокого представителя ООН в БиГ Кристиана Шмидта принять новый закон о собственности, который подразумевает передачу недвижимости, находящейся в пользовании правительства Республики Сербской, а также органов местного самоуправления и предприятий в собственность Боснии и Герцеговины.

Устройство Боснии и Герцеговины

Согласно конституции, предложенной в Общем рамочном мирном соглашении по Боснии (Дейтонское соглашение), которое было подписано 14 декабря 1995 года в Париже, БиГ состоит из двух образований: мусульмано-хорватской Федерации Боснии и Герцеговины (около 51% территории страны) и Республики Сербской (около 49% территории), а также округа Брчко. В системе госуправления пропорционально представлены три основных народа: бошняки (принявшие ислам славяне), сербы (православные) и хорваты (католики).

Страна, по сути, управляется через высокого представителя международного сообщества (пост создан в соответствии с Дейтонским соглашением), который назначается руководящим комитетом Совета по выполнению мирного соглашения по Боснии и Герцеговине после одобрения кандидатуры Советом Безопасности ООН. Функции главы государства выполняет коллективный орган - Президиум БиГ. В мае 2021 года послы стран руководящего комитета приняли решение о назначении Шмидта новым высоким представителем в БиГ без процедуры согласования в СБ ООН.