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Американист оценил прозвучавшую в США идею ввести военных в Мексику

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Политолог-американист Георгий Бовт в разговоре с Рамблером прокомментировал предложение двух конгрессменов от Республиканской партии США ввести американских военных в Мексику для борьбы с наркокартелями. По словам эксперта, эта инициатива парламентариев имеет мало шансов на реализацию.

О точных масштабах наркотрафика из Мексики в США я как человек, в нем не участвующий, судить не могу. Но, по всей вероятности, он велик - у стран большая сухопутная граница, и не все ее участки надежно охраняются. Отмечу, что у США уже была практика, когда они отправляли спецподразделения для борьбы с наркоторговлей - в Колумбию.

Поскольку Мексика - страна далеко не свободная от коррупции, то есть большие основания полагать, что многие тамошние полицейские связаны с нароторговлей. Поэтому американцы пытаются сократить этот трафик с помощью тех людей, на которых они могут рассчитывать.

Георгий Бовт
Георгий Бовт Политолог-американист, кандидат исторических наук
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Реализовать инициативу республиканцев будет невозможно без соответствующего согласия властей Мексики, отметил американист.

"Колумбийские власти в свое время сами попросили американцев [принять участие в борьбе с наркотрафиком - прим. ред.]. Но о наличии такого запроса от властей Мексики ничего не известно. В любом случае американские военные не появятся в Мексике без согласия властей страны. Возможно, в дальнейшем мексиканские власти сами обратятся к США, или же американцы им намекнут, чтобы они обратились", — сказал специалист.

Вместе с тем Бовт подчеркнул, что республиканцам вряд ли удастся "продавить" инициативу на фоне позиции президента США Джо Байдена и представителей демократической партии, которые отвергли идею отправки военных в Мексику.

"Через голову администрации президента США, через голову Байдена ничего сделать не удастся. Вооруженными силами все-таки занимается исполнительная власть. Если республиканцы придут к власти, "захватят" Белый дом, то тогда, может быть, они вернутся к этой инициативе", — сказал политолог.

Ранее конгрессмены от Республиканской партии США Дэн Креншоу и Майк Вальц призвали Вашингтон начать военную спецоперацию в Мексике для борьбы с наркокартелями, передавал журнал Politico. Американские парламентарии предложили соответствующий законопроект, который предполагает разрешение на использование военной силы в соседнем государстве в целях борьбы с наркотрафиком. По словам законодателей, отношение к мексиканским картелям должно быть такое же, как к ИГИЛ («Исламское государство», запрещенная в России террористическая организация).

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