О точных масштабах наркотрафика из Мексики в США я как человек, в нем не участвующий, судить не могу. Но, по всей вероятности, он велик - у стран большая сухопутная граница, и не все ее участки надежно охраняются. Отмечу, что у США уже была практика, когда они отправляли спецподразделения для борьбы с наркоторговлей - в Колумбию.



Поскольку Мексика - страна далеко не свободная от коррупции, то есть большие основания полагать, что многие тамошние полицейские связаны с нароторговлей. Поэтому американцы пытаются сократить этот трафик с помощью тех людей, на которых они могут рассчитывать.

Георгий Бовт Политолог-американист, кандидат исторических наук