В Китае песчаная буря затронула 409 миллионов человек

Сильная песчаная буря обрушилась на столицу Китая Пекин и другие регионы Северного Китая. Около 409 миллионов человек пострадало, сообщает телеканал ORF со ссылкой на издание Global Times.

При чрезвычайно высокой концентрации твердых частиц PM10 индекс атмосферного давления в Пекине все еще составлял около 900, в то время как над столицей висел столб пыли. Только в течение дня постепенно прояснилось с усилением ветра.

Метеорологический центр сообщил, что в этом году на севере Китая произошло больше песчаных бурь, чем в среднем за последние десять лет. Сильные ветры переносят песок и мелкую пыль из пустыни Гоби и Монголии, которые попадают в сильно загрязненные смогом густонаселенные промышленные районы. В провинциях Ляонин, Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия уровни загрязнения во многих местах превысили допустимые. Предупреждения также были вынесены в провинциях Хэбэй, Ганьсу, Нинся, Шэньси, Шаньси, Цзилинь и некоторых частях Синьцзяна.