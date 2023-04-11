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В Армении ответили Марии Захаровой на слова о «мяче на стороне Еревана»

Представитель правящей фракции, глава комиссии по внешним отношениям парламента Армении ответил представителю МИД России Марии Захаровой на ее слова о «мяче на стороне Еревана» по вопросу миссии ОДКБ. Об этом сообщает Sputnik Армения.

В Армении ответили Марии Захаровой на слова о «мяче на стороне Еревана»
© газета.ру

Депутат отметил, что Россия и Армения «не в футбол играют».

«Мы говорим об обеспечении безопасности Армении. И здесь нужно применить всеобъемлющие подходы. И у нас нет задачи передавать друг другу мячи», – заявил Ханданян.

По его словам, позиция Еревана в вопросе отправки миссии Организации Договора о коллективной безопасности остается прежней: ОДКБ должна дать политическую оценку факту агрессии Азербайджана против страны.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ОДКБ готова к отправке миссии, и «мяч на стороне Еревана».

20 марта глава армянского МИД Арарат Мирзоян заявил, что власти Армении не исключают возможной отправки миссии ОДКБ на границу республики с Азербайджаном.

Также Мирзоян в ходе встречи с генеральным секретарем Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетовым заявил о необходимости ответа на «военную агрессию» Баку в отношении Еревана.

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