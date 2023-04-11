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Арестович предупредил об обвале рейтинга Зеленского

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Экс-советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что рейтинг Владимира Зеленского обвалится, если он пойдет на прекращение боевых действий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью Арестовича.

По мнению Арестовича, в случае отказа Зеленского от боевых действий он перестанет быть «кандидатом номер один» на следующих президентских выборах и потеряет влияние на парламент.

«Рейтинг президента провалится в течение первых двух месяцев до исчезающе малой величины <…>. На него спишут все беды», - отметил Арестович.

При это самой слабой стороной президентства Зеленского Арестович назвал экономическую политику. Экономическая команда Зеленского «тянет его в политическую могилу», считает бывший советник президентского офиса.

Арестович подчеркнул, что Украине необходимо менять структуру экономики из-за разрыва связей с Россией.

Источники немецкого таблоида Bild в Киеве ранее рассказали, что между Зеленским и главой ВСУ Валерием Залужным возник спор из-за Артемовска. Еще в феврале Залужный призвал к отступлению из города «по тактическим соображениям». Зеленский же публично называет город «крепостью» и «живой стеной». Bild утверждает, что с Залужным согласно большинство украинских военных в Артемовске.

Арестович предрек ВСУ огромные потери при контрнаступлении

Позже Зеленский заявил, что если ВСУ отступят из Артемовска, на него начнут давить зарубежные союзники и украинцы, которые захотят компромисса с Россией.

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