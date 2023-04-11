На Украине запретили салюты и фейерверки

Верховная Рада Украины приняла законопроект, запрещающий использование салютов и фейерверков на территории страны. Об этом в Ярослав Железняк.

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Запрет распространяется на использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард. Также запрещается проведение любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ, уточняет «РБК-Украина».

В законопроекте есть исключение в виде фейерверков, имеющих низкий уровень опасности и незначительный уровень шума, который не превышает 60 децибел.