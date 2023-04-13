В бундестаге пригрозили Макрону "высокой ценой" за попытку разделить Европу и США

Президент Франции Эммануэль Макрон заплатит «высокую цену» за свои высказывания по поводу необходимости уменьшения зависимости Европы от США и заявления, что ЕС не следует втягиваться в конфронтацию из-за Тайваня. С таким предупреждением выступил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Der Tagesspiegel.
«Макрон заплатит за это высокую цену. Он угрожает этими заявлениями разделить Европу. И, конечно же, этим он огорчает и других международных партнеров», — сказал он.
По его мнению, Тайвань «не чужая проблема» для Европы.
«Например, подумайте о Японии или Австралии. Эти страны находятся за тысячи километров от Украины, но тем не менее твердо стоят на стороне Украины … они делают это не из милосердия, а из знания: если Россия победит, это также может стать примером для Китая. Таким образом, Тайвань, как предполагает Макрон, находится не на чужой планете, а имеет очень много общего с нами в Европе», — отметил он.
Рот считает, что своими словами Макрон «бьет по голове всю Центральную и Восточную Европу» и «подрывает основы объединенной Европы».
«Наши соседи на Востоке по-прежнему твердо убеждены, что их свободу и безопасность не могут гарантировать ни Германия, ни Франция в одиночку. На данный момент только США», — подчеркнул политик.
При этом депутат бундестага уверен, что Макрон совершенно прав, когда говорит, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.
«Но если бы мы внезапно отвернулись от одного из наших самых надежных партнеров, это создало бы угрозу безопасности – не только для нас в Германия, но и для всего ЕС», — сказал он.
9 апреля президент Франции Макрон заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня. Он сказал, что самый «большой риск», с которым сталкивается Европа, заключается в том, что она «попадет в кризисы, которые не являются ее кризисами, что мешает ей построить свою стратегическую автономию».
Бывший президент США Дональд Трамп считает, что президент Франции Эммануэль Макрон «целует в задницу» председателя КНР СИ Цзиньпина.