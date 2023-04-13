В бундестаге пригрозили Макрону "высокой ценой" за попытку разделить Европу и США

«Например, подумайте о Японии или Австралии. Эти страны находятся за тысячи километров от Украины, но тем не менее твердо стоят на стороне Украины … они делают это не из милосердия, а из знания: если Россия победит, это также может стать примером для Китая. Таким образом, Тайвань, как предполагает Макрон, находится не на чужой планете, а имеет очень много общего с нами в Европе», — отметил он.