$82.09-0.0989.76+0.03
1 час назад

В бундестаге пригрозили Макрону "высокой ценой" за попытку разделить Европу и США

Газета.Ruиещё 2

Президент Франции Эммануэль Макрон заплатит «высокую цену» за свои высказывания по поводу необходимости уменьшения зависимости Европы от США и заявления, что ЕС не следует втягиваться в конфронтацию из-за Тайваня. С таким предупреждением выступил глава комитета бундестага по внешней политике Михаэль Рот в интервью Der Tagesspiegel.

В бундестаге пригрозили Макрону "высокой ценой" за попытку разделить Европу и США
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Макрон заплатит за это высокую цену. Он угрожает этими заявлениями разделить Европу. И, конечно же, этим он огорчает и других международных партнеров», — сказал он.

Видео дня

По его мнению, Тайвань «не чужая проблема» для Европы.

«Например, подумайте о Японии или Австралии. Эти страны находятся за тысячи километров от Украины, но тем не менее твердо стоят на стороне Украины … они делают это не из милосердия, а из знания: если Россия победит, это также может стать примером для Китая. Таким образом, Тайвань, как предполагает Макрон, находится не на чужой планете, а имеет очень много общего с нами в Европе», — отметил он.

Рот считает, что своими словами Макрон «бьет по голове всю Центральную и Восточную Европу» и «подрывает основы объединенной Европы».

«Наши соседи на Востоке по-прежнему твердо убеждены, что их свободу и безопасность не могут гарантировать ни Германия, ни Франция в одиночку. На данный момент только США», — подчеркнул политик.

При этом депутат бундестага уверен, что Макрон совершенно прав, когда говорит, что Европа должна взять на себя больше ответственности за собственную безопасность.

«Но если бы мы внезапно отвернулись от одного из наших самых надежных партнеров, это создало бы угрозу безопасности – не только для нас в Германия, но и для всего ЕС», — сказал он.

9 апреля президент Франции Макрон заявил, что Европа должна уменьшить свою зависимость от Соединенных Штатов и не втягиваться в конфронтацию между Китаем и США из-за Тайваня. Он сказал, что самый «большой риск», с которым сталкивается Европа, заключается в том, что она «попадет в кризисы, которые не являются ее кризисами, что мешает ей построить свою стратегическую автономию».

Бывший президент США Дональд Трамп считает, что президент Франции Эммануэль Макрон «целует в задницу» председателя КНР СИ Цзиньпина.

В мире,Михаэль Рот,Эммануэль Макрон,Дональд Трамп,Бундестаг,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий