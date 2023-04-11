Рейтинг популярности президента Украины Владимира Зеленского рухнет, если боевые действия в стране прекратятся. Такое мнение высказал бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью украинскому журналисту Василию Голованову, опубликованном на его YouTube-канале.
На вопрос, какие последствия могут иметь для Зеленского экономические и социальные проблемы после прекращения конфликта на Украине, Арестович ответил: "Самые разные. Начиная от того, что рейтинг президента провалится в течение первых двух месяцев до исчезающе малой величины и он уже не будет ни кандидатом номер один на второй срок, ни силой, сколько-нибудь представленной в парламенте. На него спишут все беды".
"Экономическая политика, с моей точки зрения, - самая слабая сторона правления Зеленского. Я не знаю, что ему говорят люди, которые проводят здесь экономическую политику, тот же [глава комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил] Гетманцев и другие, но они тем самым тянут его в политическую могилу", - считает Арестович.
Говоря об одной из проблем, которая может возникнуть у Украины в будущем, он назвал необходимость изменения структуры экономики страны из-за разрыва отношений с Россией.
На прошлой неделе Арестович заявил, что Украина нуждается в президенте, который сможет побороть коррупцию, и что Зеленский этого не сделал.