На вопрос, какие последствия могут иметь для Зеленского экономические и социальные проблемы после прекращения конфликта на Украине, Арестович ответил: "Самые разные. Начиная от того, что рейтинг президента провалится в течение первых двух месяцев до исчезающе малой величины и он уже не будет ни кандидатом номер один на второй срок, ни силой, сколько-нибудь представленной в парламенте. На него спишут все беды".