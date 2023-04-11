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В США усомнились в успехе наступления Украины

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США сомневаются, что Украина добьется серьезных результатов на поле боя благодаря своему весеннему наступлению, пишет The Washington Post со ссылкой на утечку секретных документов Пентагона. Это «заметное отступление от публичных заявлений США о жизнеспособности украинской армии» придаст смелости критикам, призывающим к переговорам о прекращении огня, отмечает издание.

По оценкам разведки США, «недостатки формирования сил и обеспечения» ВСУ приведут к тому, что наступление «в значительной степени» не оправдает первоначальные цели Киева - получить контроль над территориями, занятыми Россией весной 2022 года. В США считают, что потенциал укрепленной российской обороны и «постоянные проблемы Украины с подготовкой и поставками боеприпасов, вероятно, затормозят прогресс и усугубят потери во время наступления».

В ЕС «понятия не имеют», где находятся активы ЦБ

Спустя год после введения первого пакета санкций против России ЕС все еще не знает, где именно находятся замороженные активы российского Центробанка, пишет Süddeutsche Zeitung. В ноябре 2022 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «Россия и ее олигархи должны взять на себя расходы по восстановлению Украины», ведь именно для этого ЕС заблокировал российские резервы на 300 миллиардов евро.

Буквально через несколько дней евродепутаты направили фон дер Ляйен письмо с просьбой внести ясность: «Какие конкретно активы российского Центробанка были заморожены, в какой стране ЕС и в каком банке». Неудовлетворительный ответ пришел 23 января 2023 года - он, говоря прямо, звучит как «понятия не имею», отмечает Süddeutsche Zeitung. По данным Еврокомиссии, сумма в 300 миллиардов долларов является результатом оценок рабочей группы по отслеживанию российских активов от июня 2022 года. В своем ответе депутатам власти ЕС подтвердили, что до сих пор не располагают точным обзоров активов. По-видимому, между европейскими правительствами не было никакого «обязывающего обмена» по этому поводу, подчеркивает SZ.

Утечка Пентагона: Египет планирует передать ракеты России

В утечке секретных документов Пентагона обнаружили данные о планах Египта изготовить и тайно передать России 40 тысяч ракет, сообщает The Washington Post. Из документов следует, что президент Египта Абдель Фаттах Ас-Сиси в феврале 2023 года отдал распоряжение произвести ракеты для России и секретно поставить их, «чтобы избежать проблем с Западом».

WP отмечает, что Ас-Сиси - один из ближайших союзников Америки на Ближнем Востоке и крупный получатель американской помощи. Документ, касающийся египетских ракет для России, помечен как совершенно секретный и датирован 17 февраля. В нем описана беседа Ас-Сиси с высокопоставленными военными Египта 1 февраля. Из документа следует, что президент попросил сообщить рабочим, что ракеты производятся для египетской армии.

В США задумались над регулированием ChatGPT и других моделей ИИ

Администрация президента США Джо Байдена рассмотрит возможность введения обязательных проверок инструментов искусственного интеллекта - таких как ChatGPT, сообщает The Wall Street Journal. Власти США опасаются, что подобные технологии могут использоваться для дискриминации или распространения вредоносной информации.

В качестве первого шага к возможному регулированию Министерство торговли направило официальный публичный запрос, содержащий вопрос, должны ли потенциально рискованные новые модели ИИ проходить процесс сертификации перед их выпуском. В министерстве подчеркнули, что даже на заре своего развития модели ИИ способны на «удивительные» вещи - к примеру, они сдают экзамены не хуже, а иногда и лучше людей.

Дедолларизация: не быстро, но неизбежно

Саудовский портал Al-Eqtisadiya заявил, что гегемония доллара не будет вечной. Доллар по-прежнему является главной мировой валютой: половина из двух триллионов долларовых банкнот торгуется за пределами Соединенных Штатов и во многих странах доллар может использоваться в повседневной торговле вместо местной валюты. Около 60 процентов мировых валютных резервов приходится на доллары, в дополнение к этому 90 процентов всех операций с иностранной валютой включают доллары.