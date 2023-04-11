На Западе смоделировали последствия смерти Зеленского

В случае смерти президента Украины Владимира Зеленского ЕС может ограничить поставки оружия и военной техники Киеву. Такой вывод о возможных последствиях содержится в анализе американских спецслужб, обнаруженном среди опубликованных в результате утечки документов, сообщает Associated Press (AP).

Фото: lenta.ru lenta.ru

В упомянутом в материале анализе под грифом «секретно» рассматриваются самые экстремальные варианты развития событий в ходе специальной военной операции России на Украине. В нем говорится, что фигура Зеленского на посту президента является залогом «внутренней и внешней поддержки» действий украинских властей со стороны Запада.