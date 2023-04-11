На Пасху в Киеве введут комендантский час и запретят богослужения в храмах

В связи с военным положением мэрия Киева приняла решение о введении комендантского часа на Пасху (16 апреля) и запрете посещений верующими богослужений в храмах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Трансляции богослужений будут вестись онлайн. Власти призвали глав религиозных общин ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции праздничной службы на украинских телеканалах и через интернет.
Ранее сообщалось, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний проведет Пасхальное богослужение не в Киево-Печерской лавре, а в главном соборе ПЦУ в Михайловском Златоверхом монастыре Киева.
ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.
К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).
В 2019 году ПЦУ получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.