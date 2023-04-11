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На Пасху в Киеве введут комендантский час и запретят массовые богослужения в храмах

В связи с военным положением мэрия Киева приняла решение о введении комендантского часа на Пасху (16 апреля) и запрете посещений верующими богослужений в храмах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На Пасху в Киеве введут комендантский час и запретят богослужения в храмах
© РИА Новости

Трансляции богослужений будут вестись онлайн. Власти призвали глав религиозных общин ограничить проведение массовых богослужений и максимально обеспечить онлайн-трансляции праздничной службы на украинских телеканалах и через интернет.

Ранее сообщалось, что глава Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний проведет Пасхальное богослужение не в Киево-Печерской лавре, а в главном соборе ПЦУ в Михайловском Златоверхом монастыре Киева.

ПЦУ стала объединительным проектом, к ней присоединились верующие провозглашенной в 1992 году Украинской православной церкви Киевского патриархата и Украинской автокефальной православной церкви. Главой церкви стал митрополит Киевский Епифаний Думенко.

К ПЦУ не присоединилась бывшая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая в 2022 году заявила о разрыве всех связей с РПЦ (Русской православной церковью).

В 2019 году ПЦУ получила томос об автокефалии от патриарха Константинопольского Варфоломея. Томос предусматривает, что кафедра ПЦУ будет находиться в Киеве, но церковь не сможет ставить епископов и основывать приходы за пределами Украины.

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