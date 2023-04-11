Китай призвал Японию отказаться от «нагнетания региональной напряженности»

Военное сотрудничество России и Китая не представляет угрозы ни для одной страны. Китай призывает Японию прекратить провокации и не нагнетать напряженность. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет РИА Новости.

Таким образом дипломат прокомментировал ранее опубликованный Японией официальный ежегодный доклад по внешней политике «Синяя книга по дипломатии», в которой военное развитие Китая было названо «величайшим стратегическим вызовом». При этом Токио беспокоит укрепление военных связей между Россией и Китаем.

«Что касается китайско-российского военного сотрудничества, мы неоднократно выражали свою позицию. Соответствующее сотрудничество не направлено против третьих сторон, оно полностью соответствует международному праву и международной практике, оно не представляет угрозы ни для одной страны», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая призвал Японию не делать безответственные высказывания и «исправить ошибочную практику нагнетания региональной напряженности».

«[Японии необходимо] прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, выстроить позицию о конструктивных и стабильных отношениях с Китаем и реализовать ее посредством реальных действий», — заметил он.

Глава Китая Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию в марте подписал совместные заявления о партнерстве. Россия и Китай договорились углубить связи по восьми стратегическим направлениям, включая финансовое, промышленно-технологическое и транспортно-логистическое. При этом западные СМИ назвали одним из итогов визита Си в Москву выросшее беспокойство из-за сближения России и КНР.