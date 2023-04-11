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Китай призвал Японию отказаться от «нагнетания региональной напряженности»

Военное сотрудничество России и Китая не представляет угрозы ни для одной страны. Китай призывает Японию прекратить провокации и не нагнетать напряженность. Об этом заявил сегодня официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, пишет РИА Новости.

Китай призвал Японию отказаться от «нагнетания региональной напряженности»
© globallookpress.com

Таким образом дипломат прокомментировал ранее опубликованный Японией официальный ежегодный доклад по внешней политике «Синяя книга по дипломатии», в которой военное развитие Китая было названо «величайшим стратегическим вызовом». При этом Токио беспокоит укрепление военных связей между Россией и Китаем.

«Что касается китайско-российского военного сотрудничества, мы неоднократно выражали свою позицию. Соответствующее сотрудничество не направлено против третьих сторон, оно полностью соответствует международному праву и международной практике, оно не представляет угрозы ни для одной страны», — подчеркнул Ван Вэньбинь.

Представитель МИД Китая призвал Японию не делать безответственные высказывания и «исправить ошибочную практику нагнетания региональной напряженности».

«[Японии необходимо] прекратить провоцировать и искусственно создавать блоковую конфронтацию, выстроить позицию о конструктивных и стабильных отношениях с Китаем и реализовать ее посредством реальных действий», — заметил он.

Глава Китая Си Цзиньпин в ходе своего визита в Россию в марте подписал совместные заявления о партнерстве. Россия и Китай договорились углубить связи по восьми стратегическим направлениям, включая финансовое, промышленно-технологическое и транспортно-логистическое. При этом западные СМИ назвали одним из итогов визита Си в Москву выросшее беспокойство из-за сближения России и КНР.

В свою очередь в Минобороны КНР заявили, что китайская армия готова к совместной работе с РФ в военной сфере для укрепления взаимного доверия и поддержания регионального мира и безопасности, а также для реализации идей глобальной безопасности. Армия Китая также готова совместно с РФ защищать международную справедливость и правосудие.

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