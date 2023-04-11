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11 минут назад

СМИ: В НАТО не разочарованы тем, что Пентагон скрывал часть разведданных

Алиса Селезнёва

В НАТО после сообщений об утечке якобы секретных документов Пентагона заявили, что не были разочарованы тем, что США не делись с союзниками всеми имеющимися у них разведданными. Об этом со ссылкой на телеканал CNN пишет РИА Новости.

СМИ: В НАТО не разочарованы тем, что Пентагон скрывал часть разведданных
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Дипломат одной из стран-членов альянса пояснил изданию, что никто не ожидает, что страна будет делиться всеми данными разведки даже со своими союзниками.

«Это так не работает», — пояснил он.

При этом заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель подчеркнул, что власти США «взаимодействуют с союзниками и партнерами на высоком уровне по этому вопросу, в том числе чтобы заверить их в своей приверженности защите разведданных и верности партнерским отношениям».

В свою очередь, по данным CNN, ключевые союзники, которые являются частью соглашения об обмене разведданными Five Eyes (Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания), еще не получили от США сведения о том, какие усилия предпринимаются для предотвращения дальнейших утечек и оценки ущерба.

Один из дипломатов рассказал изданию, что они ожидают брифинга от официальных лиц США в ближайшие дни.

Ранее в американских СМИ появились сообщения об утечке в Интернет секретных документов Пентагона. В них, в частности, рассматривались сценарии, при которых Израиль поставит Киеву летальные вооружения, также содержалась информация о военных планах Украины и данные о слежке Вашингтона за своими союзниками.

По информации Reuters, сейчас американские следователи пытаются определить, кто имел возможность и причины обнародовать разведданные. Кроме того, по факту разглашения секретных документов Министерство юстиции США возбудило уголовное дело.

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