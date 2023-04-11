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20 минут назад

Премьер-министр Украины Шмыгаль прибыл в Канаду

Газета.Ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прибыл в Канаду для встречи со своим канадским коллегой Джастином Трюдо. Об этом Шмыгаль сообщил в Twitter.

Премьер-министр Украины Шмыгаль прибыл в Канаду
Фото: газета.ругазета.ру

Шмыгаль отметил, что Канада была одной из первых стран, которые «поддержали Украину», и правительства двух стран «готовят новые соглашения и сделки для укрепления макрофинансовой и экономической стабильности Украины».

«Встречи с Джастином Трюдо и Христей Фриланд приближаются», — написал он.

Ранее канадское издание The Globe and Mail сообщало, что Денис Шмыгаль собирается посетить Канаду с официальным визитом в ближайшие недели, В рамках поездки глава украинского кабмина рассчитывает добиться договоренностей о передаче Киеву новых боеприпасов и тяжелой техники. Как отметил премьер Украины, он по-прежнему надеется, что Канада предоставит больше военной помощи Киеву, несмотря на отсутствие согласования новых пакетов поддержки в бюджете государства.

5 апреля премьер-министр Канады Джастин Трюдо провел телефонный разговор с украинским президентом Владимиром Зеленским, в ходе которого обсуждались текущая ситуация на Украине и необходимость завершения конфликта на условиях Киева.

В мире,Денис Шмыгаль,Христя Фриланд,Владимир Зеленский,Джастин Трюдо,Правительство Украины,
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