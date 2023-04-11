Белорусские пограничники обнаружили у польской границы тело беженца

"С начала года это уже пятая смерть беженца на границе с Польшей", - проинформировали в погранкомитете.

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году было пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в непосредственной близости от границы обнаружены тела более 20 погибших беженцев, большая часть из них - у польской границы.