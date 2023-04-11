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26 минут назад

Белорусские пограничники обнаружили у польской границы тело африканского беженца

ТАСС

Белорусские пограничники обнаружили у границы с Польшей тело африканского беженца. Об этом во вторник сообщил Государственный пограничный комитет Белоруссии.

Белорусские пограничники обнаружили у польской границы тело беженца
Фото: TwitterTwitter

"10 апреля вблизи границы с Польшей пограничники обнаружили тело иностранца африканской внешности", - говорится в сообщении.

Труп мужчины находился у пограничного заграждения, рядом с телом обнаружены рюкзак и мобильный телефон.

"С начала года это уже пятая смерть беженца на границе с Польшей", - проинформировали в погранкомитете.

Польские силовики регулярно пытаются вытеснить на белорусскую территорию мигрантов, а также оставляют на границе тела умерших беженцев. Сотрудниками Госпогранкомитета в 2022 году было пресечено более 3,8 тыс. попыток вытеснения в Белоруссию из стран ЕС мигрантов общей численностью 31 тыс. человек. С начала миграционного кризиса в августе 2021 года в непосредственной близости от границы обнаружены тела более 20 погибших беженцев, большая часть из них - у польской границы.

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