Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна втягиваться в кризис вокруг Тайваня вслед за США. Западные СМИ отмечают, что слова Макрона разозлили и европейцев, и американцев; в США французскому президенту предложили самому разбираться с украинским кризисом.

После встречи с лидером Китая Си Цзиньпином Макрон заявил журналистам, что Европа сталкивается с большим риском оказаться в центре кризиса, который не является европейским. Он подчеркивал, что это мешает выстраивать Европе стратегическую автономность.

«Вопрос, на который европейцы должны ответить, — в наших ли интересах активизировать действия по Тайваню? Нет. Хуже всего было бы думать, что европейцы должны следовать за кем-то в этом вопросе, адаптироваться к американскому ритму или чрезмерной реакции Китая», — заявил Макрон.

Он подчеркнул, что в случае обострения конфликта между США и Китаем у Европы «не будет ни времени, ни средств для финансирования собственной стратегической автономии».

«И мы станем вассалами, тогда как мы могли бы стать третьим полюсом [в мировом порядке]», — сказал французский президент.

The Guardian пишет, что замечания Макрона о Тайване «вызвали гнев и тревогу по обе стороны Атлантики».

Американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что если Макрон будет говорить от имени всей Европы, то США должны подумать о том, чтобы сосредоточить свою внешнюю политику на сдерживании Китая и предоставить Европе возможность заниматься украинским кризисом в одиночку.

Некоторых депутатов Европарламента возмутило, что Макрон говорит от лица всей Европы, а евродепутат Рейнхард Бутикёфер, возглавляющий делегацию Европейского парламента по Китаю, назвал визит Макрона в КНР «полной катастрофой».

В редакционной статье The Wall Street Journal отмечается, что «бесполезные комментарии» французского президента подорвут американские и японские попытки сдерживания Китая в западной части Тихого океана, а также воодушевят американских политиков, которые хотят сократить американские обязательства в Европе.

«Если президент Байден не спит, он должен позвонить Макрону и спросить, не пытается ли тот помочь Дональду Трампу переизбраться», — отметило издание.

Politico подчеркивает, что Макрон «шокировал Вашингтон», заявив, что Европа не должна втягиваться в конфронтацию США с Китаем из-за Тайваня. Председатель специального комитета Палаты представителей по Китаю Майк Галлахер назвал заявления Макрона «смущающими, позорными… и очень геополитически наивными».

А председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол заявил, что взгляды Макрона разочаровывают, так как угроза для Тайваня со стороны Китая «представляет собой растущую опасность для глобального баланса сил».