Западные СМИ: Макрон шокировал США словами о Тайване
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа не должна втягиваться в кризис вокруг Тайваня вслед за США. Западные СМИ отмечают, что слова Макрона разозлили и европейцев, и американцев; в США французскому президенту предложили самому разбираться с украинским кризисом.
После встречи с лидером Китая Си Цзиньпином Макрон заявил журналистам, что Европа сталкивается с большим риском оказаться в центре кризиса, который не является европейским. Он подчеркивал, что это мешает выстраивать Европе стратегическую автономность.
«Вопрос, на который европейцы должны ответить, — в наших ли интересах активизировать действия по Тайваню? Нет. Хуже всего было бы думать, что европейцы должны следовать за кем-то в этом вопросе, адаптироваться к американскому ритму или чрезмерной реакции Китая», — заявил Макрон.
Он подчеркнул, что в случае обострения конфликта между США и Китаем у Европы «не будет ни времени, ни средств для финансирования собственной стратегической автономии».
«И мы станем вассалами, тогда как мы могли бы стать третьим полюсом [в мировом порядке]», — сказал французский президент.
The Guardian пишет, что замечания Макрона о Тайване «вызвали гнев и тревогу по обе стороны Атлантики».
Американский сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что если Макрон будет говорить от имени всей Европы, то США должны подумать о том, чтобы сосредоточить свою внешнюю политику на сдерживании Китая и предоставить Европе возможность заниматься украинским кризисом в одиночку.
Некоторых депутатов Европарламента возмутило, что Макрон говорит от лица всей Европы, а евродепутат Рейнхард Бутикёфер, возглавляющий делегацию Европейского парламента по Китаю, назвал визит Макрона в КНР «полной катастрофой».
В редакционной статье The Wall Street Journal отмечается, что «бесполезные комментарии» французского президента подорвут американские и японские попытки сдерживания Китая в западной части Тихого океана, а также воодушевят американских политиков, которые хотят сократить американские обязательства в Европе.
«Если президент Байден не спит, он должен позвонить Макрону и спросить, не пытается ли тот помочь Дональду Трампу переизбраться», — отметило издание.
Politico подчеркивает, что Макрон «шокировал Вашингтон», заявив, что Европа не должна втягиваться в конфронтацию США с Китаем из-за Тайваня. Председатель специального комитета Палаты представителей по Китаю Майк Галлахер назвал заявления Макрона «смущающими, позорными… и очень геополитически наивными».
А председатель комитета Палаты представителей по иностранным делам Майкл МакКол заявил, что взгляды Макрона разочаровывают, так как угроза для Тайваня со стороны Китая «представляет собой растущую опасность для глобального баланса сил».
Politico отмечает, что в администрации США попытались приуменьшить значение заявлений Макрона. Официальный представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби заявил, что в Белом доме сосредоточены на «потрясающем сотрудничестве и координации, которые выстроены с Францией как союзником и другом».