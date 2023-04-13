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50 минут назад

Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы

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Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении в своем Киеву замороженные по всему миру российские активы.

Зеленский призвал передавать Киеву замороженные по всему миру российские активы
Фото: ТАССТАСС

«В Украине не будет руин. Это наша цель», — заявил политик.

По его словам, чтобы этого добиться, необходимо, чтобы замороженные активы российских чиновников и олигархов были переданы Киеву, который займется восстановлением Украины. Зеленский выразил уверенность в том, что именно в этом случае Россию действительно ждет поражение.

Ранее президент Всемирного банка (ВБ) Дэвид Малпас предрек, что у Украины в 2023 году будут дополнительные ключевые экономические расходы, которые составят около 11 миллиардов долларов. Глава организации отметил, что банку удалось найти «экстренное финансирование» для Украины, размер которого превышает 23 миллиарда долларов. Он добавил, что 20 миллиардов долларов из этой суммы уже были распределены. Малпас заверил, что банк внимательно следит за тем, чтобы выделенные Киеву средства расходовались по назначению.

В мире,Владимир Зеленский,Всемирный Банк,
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