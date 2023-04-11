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В центре Киева загорелось здание

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В центре Киева, на Крещатике, загорелось здание. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

В центре Киева загорелось здание
© lenta.ru

«Пожар на Крещатике. Горит третий этаж учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого», — написал мэр.

Кличко добавил, что локализация огня составила 10 квадратных метров, над его ликвидацией работают спасательные службы.

Ранее экс-советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович отреагировал на решение киевских студентов отменить лекцию с ним. Политик назвал их «сборищем *** (долбанных — ред.) ссыкунов».

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