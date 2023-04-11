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США заподозрили ОАЭ в помощи России в обходе санкций

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У США возникли опасения, что Объединенные Арабские Эмираты помогают России обходить санкции. Об этом сообщает Associated Press News (AP) со ссылкой на утекшие секретные документы Пентагона.

Автор публикации прокомментировал инцидент. Как отмечается, утечка продемонстрировала, что американские шпионы поймали сотрудников российской разведки, которые хвастались, что убедили ОАЭ работать вместе против спецслужб США и Великобритании.

Именно поэтому Вашингтон обеспокоен тем, что Объединенные Арабские Эмираты дают России возможность срывать санкции, которые были введены из-за ситуации на Украине, говорится в публикации.

В одном из документов говорится, что власти ОАЭ воспринимают взаимодействие с российской разведкой как возможность укрепить растущие связи между Абу-Даби и Москвой, а также диверсифицировать разведывательное партнерство на фоне опасений по поводу выхода США из региона.

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Об утечке сразу двух крупных партий секретных документов Пентагона сообщалось 6 апреля. В них, в частности, говорится о шпионаже со стороны США за международными политиками.

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