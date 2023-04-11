Украину начали готовить к объединению с Польшей

РИА «Новости» пишут, что ранее Зеленский говорил о тои, что между народами Украины и Польши не будет никаких границ, в том числе экономических и политических, а также исторических. Такие заявления он сделал в ходе официального визита в Варшаву.

В XVI-XVIII веках Речь Посполитая включала в себя территории современных Польши и Украины, а также Белоруссии, Молдавии, Прибалтики и Словакии.

В начале ХХ столетия Польша собиралась реализовать проект «Междуморье», а в 2020-м страна создала Люблинский треугольник, в рамках которого к Киеву и Варшаве присоединился Вильнюс.

Вместе они собирались развивать экономику, привлекать инвестиции, помочь Украине вступить в НАТО.

Украинцам сейчас разрешили легально находиться в Польше 18 месяцев. Они могут работать и устраивать детей в школы и детсады. Киев дал полякам такие же права.

89 процентов украинских беженцев в Польше считают, что после завершения СВО Киев и Варшава смогут сблизиться. На данный момент 82 процента украинцев нашли в Польше работу. Такую информацию приводит польская миграционная платформа EWL.

В рамках последнего визита Зеленского в Польшу Анджей Дуда торжественно вручил ему высшую государственную награду страны — орден Белого орла.

При этом известно, что Польша помогает Украине. Страна первой передала 250 танков Т-72 и четыре Leopard 2А4. Также Варшава считается главной среди лоббистов по поставкам Киеву истребителей.

Аналитик Финансового университета при правительстве России Денис Денисов отметил, что страны могут создать что-то наподобие Союзного государства России и Белоруссии.

Однако Варшава обременена обязательствами в НАТО и Евросоюзе.