Япония обвинила Россию в «незаконной оккупации» части Курил

МИД Японии в ежегодном докладе по дипломатии заявил, что южная часть Курильских островов является исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет страны и которые сейчас находятся под незаконной оккупацией России. В Токио считают данный вопрос самым серьезным и нерешенных в рамках двусторонних отношений. Земли, о которых идет речь, в Японии называют «северными территориями», передает ТАСС.

Ведомство вновь раскритиковало российскую сторону за решение о прекращении переговоров по поводу мирного договора. Это решение в Москве было принято на фоне введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Также МИД Японии напомнил, что государство регулярно выражает Москве протесты в связи с проведением военных учений на южной части островов.

Как пишет ТАСС, японская сторона почти не употребляла термин «незаконная оккупация» в период нахождения на посту премьер-министра Синдзо Абэ. Однако эти слова снова вернулись в доклад до дипломатии после ухудшения отношений между государствами.