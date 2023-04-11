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11 минут назад

Япония обвинила Россию в «незаконной оккупации» части Курил

News.ru

МИД Японии в ежегодном докладе по дипломатии заявил, что южная часть Курильских островов является исконными японскими территориями, на которые распространяется суверенитет страны и которые сейчас находятся под незаконной оккупацией России. В Токио считают данный вопрос самым серьезным и нерешенных в рамках двусторонних отношений. Земли, о которых идет речь, в Японии называют «северными территориями», передает ТАСС.

Япония обвинила Россию в «незаконной оккупации» части Курил
Фото: News.ruNews.ru

Ведомство вновь раскритиковало российскую сторону за решение о прекращении переговоров по поводу мирного договора. Это решение в Москве было принято на фоне введения Японией односторонних ограничений в отношении России в связи с ситуацией на Украине.

Также МИД Японии напомнил, что государство регулярно выражает Москве протесты в связи с проведением военных учений на южной части островов.

Как пишет ТАСС, японская сторона почти не употребляла термин «незаконная оккупация» в период нахождения на посту премьер-министра Синдзо Абэ. Однако эти слова снова вернулись в доклад до дипломатии после ухудшения отношений между государствами.

Ранее экс-посол России в Японии Александр Панов заявил, что Токио вернул в оборот термин «незаконная оккупация» в отношении Курил с целью показать приверженность политике Запада. По его словам, переговоров между Москвой и Токио насчет южных Курильских островов на данный момент быть не может.

В мире,Александр Панов,Синдзо Абэ,
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