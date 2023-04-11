Спецназ Косова открыл огонь по сербскому автомобилю, водителя ранило

Спецназ полиции Косова обстрелял машину на трассе Лепосавич — Звечан у моста через реку Бистрица, водитель получил ранение.

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Как сообщает портал Kosovo online, инцидент произошёл в ночь на 11 апреля.

Раненого водителя госпитализировали к Косовска-Митровице. Мужчину прооперировали, он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее национальное телевидение Сербии сообщило об обстреле неизвестными транспортного средства во время перевозки школьников в селе Глочане.