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14 минут назад

Спецназ полиции Косова открыл огонь по сербскому автомобилю, водителя ранило

RT на русском

Спецназ полиции Косова обстрелял машину на трассе Лепосавич — Звечан у моста через реку Бистрица, водитель получил ранение.

Спецназ Косова открыл огонь по сербскому автомобилю, водителя ранило
Фото: 

Как сообщает портал Kosovo online, инцидент произошёл в ночь на 11 апреля.

Раненого водителя госпитализировали к Косовска-Митровице. Мужчину прооперировали, он находится в тяжёлом состоянии.

Ранее национальное телевидение Сербии сообщило об обстреле неизвестными транспортного средства во время перевозки школьников в селе Глочане.

По данным портала Kosovo online, погибли четыре человека — двое школьников, водитель и кондуктор. Ещё несколько человек получили ранения.

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