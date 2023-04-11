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17 минут назад

США попытались наладить отношения с союзниками после утечки документов

Lenta.ru

США попытались наладить отношения со своими союзниками после утечки документов Пентагона. Об этом сообщает британская газета The Guardian.

США попытались наладить отношения с союзниками после утечки документов
Фото: lenta.rulenta.ru

По сведениям издания, во вторник 11 апреля по инициативе Вашингтона состоялся разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и его южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом. В разговоре глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что «намерен поддерживать тесную связь с правительством Республики Корея, а также намерен полностью сотрудничать по этому вопросу».

В мире,Ллойд Остин,Пентагон,
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