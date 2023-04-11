США попытались наладить отношения с союзниками после утечки документов

По сведениям издания, во вторник 11 апреля по инициативе Вашингтона состоялся разговор между главой Пентагона Ллойдом Остином и его южнокорейским коллегой Ли Чжон Сопом. В разговоре глава американского оборонного ведомства подчеркнул, что «намерен поддерживать тесную связь с правительством Республики Корея, а также намерен полностью сотрудничать по этому вопросу».