Politico: почему задерживается ленд-лиз для Украины

Администрация президента США Джо Байдена за год так и не использовала свои полномочия по ленд-лизу для отправки оружия на Украину. Как пишет Politico со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации и законодателей, финансирование Украины, одобренное Конгрессом, пока не иссякло, и Байден не хочет накладывать на Киев денежные обязательства.

Весной 2022 года власти США одобрили ленд-лиз — программу, позволяющую Байдену более эффективно отправлять оружие и другие предметы снабжения на Украину.

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Ленд-лиз — программа времен Второй мировой, она позволяла США быстро пополнить запасы союзников без долгих бюрократических процедур. Ленд-лиз предполагает, что переданное имущество будет оплачено полностью или частично на основе предоставленных кредитов.

В случае заинтересованности Штатов, неразрушенная и неутраченная техника должна быть возвращена в США, когда необходимость в них отпадет.

В американском сенате отмечали, что программа ленд-лиза для Украины перестанет действовать, когда численность российских войск у границы вернется к состоянию марта 2021 года.

США при Байдене выделили почти 35 миллиардов долларов на помощь Киеву в сфере безопасности, но ленд-лизом пока не воспользовались.

«Мы уделяем первоочередное внимание помощи, за которую им не придется нам платить», — объяснил высокопоставленный представитель американской администрации.

Он подчеркнул, что власти США «безусловно готовы» использовать механизм ленд-лиза в будущем.

Кроме того, использовать ленд-лиз имеет смысл, если сопротивление республиканцев усилится, а общественное мнение повернется против Украины: в таком случае ленд-лиз позволить обойти усилия законодателей по блокировке будущих поставок оружия.

Некоторые законодатели недовольны тем, что вариант ленд-лиза остается запасным, отмечает Politico.

«Наши оборонные запасы истощаются и со стороны администрации Байдена абсурдно сидеть сложа руки и игнорировать полномочия Конгресса по ленд-лизу», — заявил сенатор от штата Техас Джон Корнин.