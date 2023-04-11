В Белоруссии оценили роль глобального сотрудничества ООН

«Развитие параллельных треков сотрудничества всегда имело место. Но вакуума глобальной повестки сотрудничества, я уверен, не будет. И даже если ООН переживет какие-то серьезные трансформации, следуя за развитием международных отношений, тем не менее, она должна остаться и присутствовать в такой форме», — подчеркнул он.