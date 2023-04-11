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8 минут назад

Япония вновь затронула вопрос «незаконной оккупации» Курил

Елена Прошина

Япония вновь заговорила о «незаконной оккупации» северных территорий, подразумевая под этим Курилы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на «Синюю книгу дипломатии» за 2023 год.

Япония вновь затронула вопрос «незаконной оккупации» Курил
Фото: ТАССТАСС

«Самым продолжительным нерешенным вопросом в японо-российских отношениях является вопрос о северных территориях. Северные территории — это острова, над которыми Япония имеет суверенитет», — сказано в документе.

Токио подчеркнул, что Курильские острова были и остаются неотъемлемой частью Японии, и в данный момент «оккупированы» Россией. В «Синей книге» подчеркивается, что Токио намеревается и дальше придерживаться мирного договора с Россией, однако «разрешение территориального вопроса» стало приоритетом для властей страны. Токио также выражает сожаление о том, что Москва решила прекратить переговоры по этому вопросу.

«Отношения между Японией и Россией осложнены», — также отмечается в публикации.

В документе сказано, что сейчас невозможно говорить о прогнозах в этом направлении, однако Токио будет надеяться на благополучный исход.

Биография Курильских островов

В документе также выражается надежда на скорейшее возобновление безвизовых поездок бывших жителей Курильских островов.

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