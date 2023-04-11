$79.50+0.1487.10+0.37
19 минут назад

Пресс-секретарь Белого дома вступилась за Байдена и разозлила журналистов

Lenta.ruиещё 3

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер вступилась за президента США Джо Байдена и разозлила журналистов во время брифинга. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Пресс-секретарь Белого дома вступилась за Байдена и разозлила журналистов
Фото: ТАССТАСС

Так, Жан-Пьер отрицательно ответила на вопрос одного из журналистов о том, пытается ли администрация «оградить» Байдена от общения с прессой. После этого ее спросили, почему в планах нет официальных пресс-конференций американского президента, на что она ответила репортерам, что Байден «много раз выступал перед всеми вами».

Трамп призвал американцев избавиться от Байдена

Затем журналисты указали на то, что президент общается с прессой намного меньше, чем его предшественники, и у них давно не было возможности задать вопросы американскому лидеру в официальной обстановке. На это Жан-Пьер сказала, что президент отвечает на большое количество «выкрикиваемых» с мест вопросов. После этого заявления представители СМИ «разразились негодованием», однако пресс-секретарь повторила сказанное ранее.

В мире,Джозеф Байден,Администрация США,
16
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий