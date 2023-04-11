Пресс-секретарь Белого дома вступилась за Байдена и разозлила журналистов

Так, Жан-Пьер отрицательно ответила на вопрос одного из журналистов о том, пытается ли администрация «оградить» Байдена от общения с прессой. После этого ее спросили, почему в планах нет официальных пресс-конференций американского президента, на что она ответила репортерам, что Байден «много раз выступал перед всеми вами».

Затем журналисты указали на то, что президент общается с прессой намного меньше, чем его предшественники, и у них давно не было возможности задать вопросы американскому лидеру в официальной обстановке. На это Жан-Пьер сказала, что президент отвечает на большое количество «выкрикиваемых» с мест вопросов. После этого заявления представители СМИ «разразились негодованием», однако пресс-секретарь повторила сказанное ранее.