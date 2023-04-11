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18 минут назад

В ЕС заявили, что воздушное пространство РФ будет закрыто для рейсов в Европу до 2029 года

ТАССиещё 2

Европейская организация по безопасности воздушной навигации (Евроконтроль) полагает, что воздушное пространство России и Украины останется закрытым для полетов в Европу до 2029 года. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

В ЕС заявили о закрытии воздушного пространства РФ до 2029 года
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

"В настоящее время мы предполагаем, что воздушное пространство Украины и России остается закрытым до конца горизонта планирования (2029 год)", - говорится в сообщении. Евроконтроль отмечает, что количество перелетов через Северную Европу со стороны Азии уменьшилось, так как пришлось "перенаправлять маршруты через Юго-Восточные страны".

Также Евроконтроль подчеркивает, что отрасль авиаперевозок продолжает восстановление после пандемии коронавируса.

После начала специальной военной операции на Украине 24 февраля многие страны Запада закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов. Россия в ответ приняла зеркальные меры и запретила полеты над территорией страны авиакомпаниям из 36 стран мира, в том числе ЕС и Канады.

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