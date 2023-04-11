Министр обороны США разъяснил ситуацию с утечкой документов

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе беседы со своим южнокорейским коллегой Ли Чжоном Сопу разъяснил ситуацию с опубликованным в сети секретными документами Пентагона и разведки США. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Министерство национальной обороны Республики Корея.

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Как говорится в сообщении от пресс-службы ведомства, телефонная беседа прошла во вторник утром по местному времени. Звонок был инициирован Ллойдом Остином, который коснулся темы слитых в сеть материалов.

«Он объяснил ситуацию с сообщениями СМИ об утечке американских секретных военных документов, добавил, что намерен поддерживать тесную связь с правительством Республики Корея», — рассказали в Сеуле.

Там отметили, что Остин надеется на сотрудничество с Республикой Корея по этому вопросу.

Как добавили в южнокорейском министерстве обороны, оба министра согласились, что США и Республика Корея на фоне недавних событий должны действовать сообща и сплотиться «как никогда». Они выразили готовность приложить все усилия, чтобы стремительно развивать свой союз, в том числе с помощью ряда мероприятий посвященных 70-летию альянса в 2023 году.