СМИ: Секретные документы Пентагона содержат планы Египта предать США
Египет намеревался произвести до 40 тысяч ракет и тайно отправить их в Россию, хотя известен дружественными отношениями с США. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы американской разведки, передает URA.RU.
Как говорится в публикации, президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, которого считают одним из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, приказал своим подчиненным произвести 40 тысяч ракет для последующей отправки в Россию. Издание уточняет, что в слитых материалах есть также планы поставок в Россию артиллерийских материалов. Лидер Египта при этом велел держать производство и поставку ракет в секрете, чтобы избежать негативной реакции Запада.
До этого в слитых в сеть секретных документах Пентагона и разведки США нашли сценарии возможной поставки Киеву летальных вооружений со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN, пишет ТАСС.
Уточняется, что документ с планами озаглавлен как «Израиль: пути оказания летальной помощи Украине». В нем сказано, что Иерусалим может отправить Киеву «летальную помощь», если уступит требованию Вашингтона. Это также возможно в случае ухудшения отношений с Россией.