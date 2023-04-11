СМИ: Секретные документы Пентагона содержат планы Египта предать США

Египет намеревался произвести до 40 тысяч ракет и тайно отправить их в Россию, хотя известен дружественными отношениями с США. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на слитые в сеть секретные документы американской разведки, передает URA.RU.

Как говорится в публикации, президент Египта Абдель Фатах Ас-Сиси, которого считают одним из ближайших союзников Вашингтона на Ближнем Востоке, приказал своим подчиненным произвести 40 тысяч ракет для последующей отправки в Россию. Издание уточняет, что в слитых материалах есть также планы поставок в Россию артиллерийских материалов. Лидер Египта при этом велел держать производство и поставку ракет в секрете, чтобы избежать негативной реакции Запада.

До этого в слитых в сеть секретных документах Пентагона и разведки США нашли сценарии возможной поставки Киеву летальных вооружений со стороны Израиля. Об этом сообщил телеканал CNN, пишет ТАСС.