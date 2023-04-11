Экс-аналитик ЦРУ рассказал, кто может стоять за утечками документов США

Утечка секретных документов Пентагона в СМИ может быть результатом действий одного лица в руководстве США, которое осуждает политику администрации президента Джо Байдена в сфере безопасности. Такое мнение выразил бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди, пишет РИА Новости.

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«Утечка, скорее всего, стала делом рук одного человека, чьи взгляды полностью расходятся с нынешней политикой властей США в сфере национальной безопасности», — сказал он и вспомнил преследование Эдварда Сноудена, который пытался раскрыть мировой общественности детали политики США в отношении других стран.

Джиральди затруднился спрогнозировать, когда власти США смогут раскрыть виновника инцидента, так как доступ к слитым в СМИ и социальные сети материалам могли иметь сотни чиновников.

Однако Пентагон уже намеревается использовать для поимки преступника «серьезные ресурсы». Речь идет об изучении личных дел сотрудников и ограничении доступа к будущим брифингам подобного рода. Джиральди предположил, что в скором времени подозреваемых начнут проверять на полиграфе.