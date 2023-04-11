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WP: разведка США сомневается в успехе контрнаступления Украины из-за проблем с комплектованием ВСУ

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Соединенные Штаты опасаются, что предполагаемое наступление ВСУ может «значительно не оправдать» ожидания Киева из-за проблем с сосредоточением войск, дефицита боеприпасов и техники. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на попавший в Сеть доклад американской разведки.

СМИ: Вашингтон сомневается в успехе контрнаступления Киева
© globallookpress.com

По данным издания, в документе под грифом «совершенно секретно» отмечается, что планируемая Киевом операция рискует привести лишь к «скромным территориальным приобретениям». Вместе с тем разведка США считает, что на фоне потенциала укрепленной российской обороны «проблемы с постоянными недостатками украинской подготовки и поставок боеприпасов, вероятнее всего, затормозят прогресс и усугубят потери ВСУ».

Высокопоставленные источники WP в Вашингтоне отмечают, что схожая оценка перспектив предполагаемого наступления Украины содержится в секретном докладе Национального совета по разведке США, который был представлен ограниченному кругу лиц на Капитолийском холме. Также, по их словам, в середине марта американские чиновники провели переговоры на высшем уровне с украинскими коллегами с целью убедиться, что амбиции Киева соответствуют его возможностям. По итогам встречи у сторон сложилось ощущение, что власти Украины начали осознавать ограниченность того, что может быть достигнуто в рамках наступления, и готовятся соответствующим образом.

Собеседники газеты в Киеве назвали данные из просочившегося в Сеть доклада разведки «частично верными». Вместе с тем они выразили убеждение, что утечка документов вряд ли станет угрозой для планируемого контрнаступления ВСУ.

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