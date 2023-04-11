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Блинкен принял решение по статусу арестованного в России журналиста

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В США журналисту издания The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, которого арестовали в России по подозрению в шпионаже, присвоили статус «незаконно удерживаемого» лица. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Блинкен принял решение по статусу арестованного в России журналиста
© Пресс-служба МИД РФ

Теперь государственный департамент США может воспользоваться особыми полномочиями для освобождения журналиста, пишет РИА Новости со ссылкой на распространенное заявление ведомства.

«Сегодня госсекретарь Блинкен вынес определение, что Эван Гершкович является незаконно удерживаемым в России лицом. Журналистика не является преступлением», — указано в документе.

В департаменте отметили, что США окажут Гершковичу и членам его семьи все необходимую поддержку. Вашингтон также обратился к властям России с требованием немедленно освободить журналиста The Wall Street Journal и другого гражданина США, отбывающего наказание в РФ, Пола Уилана.

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Агентство напоминает, что наделение Гершковича статусом «незаконно удерживаемого» лица подразумевает переход дела журналиста в ведение специального посланника президента США по делам заложников. Также государственный департамент может оказывать более сильное давление на страну, в которой удерживается такое лицо, добиваться регулярного консульского доступа, привлекать к освещению темы прессу и создавать дипломатические коалиции.

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