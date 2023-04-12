Связанные с визитом Байдена в Северную Ирландию документы нашли на улице

"Мы знаем о нарушении безопасности. Начато расследование, и мы уведомили старшего офицера по информационным рискам", - сообщила полиция Северной Ирландии.

Ранее сообщалось, что протестующие в городе Лондондерри в Северной Ирландии бросили в полицейскую машину несколько бутылок с зажигательной смесью в 25-летнюю годовщину подписания соглашения Страстной пятницы о политическом урегулировании в регионе.

Инцидент произошел накануне визита президента США Джо Байдена в Великобританию и Ирландию. Поездка Байдена в Северную Ирландиюначалась 11 апреля и продлится до 14 апреля. Уточняется, что президент посетит Белфаст, чтобы отметить "большой прогресс", достигнутый с момента подписания Белфастского соглашения (1998), и подчеркнуть готовность США поддерживать "огромный экономический потенциал Северной Ирландии на благо всех общин". Затем Байден проведет различные мероприятия в Дублине, графстве Лаут и графстве Мейо.