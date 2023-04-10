В Израиле прокомментировали утечку секретных документов Пентагона
Власти Израиля не принимали никаких решений касательно передачи летальных вооружений Киеву, продолжая ограничиваться поставками гуманитарной помощи. Об этом, комментируя утечку секретных документов Пентагона, заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.
«Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мне неизвестно о каких-либо решениях предыдущего или нынешнего правительства на этот счет», — сказал он.
Нетаньяху напомнил, что Израиль согласился помочь Украине «в гуманитарных вопросах и сфере гражданской обороны» — системой предупреждения о воздушных атаках «Цева адом» — и продолжает этого придерживаться. Он отметил, что не знает путь урегулирования конфликта и существует ли он вообще, но готов сделать «все возможное» для этого, если его найдут.
Ранее в американских СМИ сообщалось об утечке в интернет секретных документов Пентагона. В них, в частности, рассматривались сценарии, при которых Израиль поставит Киеву летальные вооружения. Это может произойти под усиленным давлением США или в случае «ухудшения отношений с Россией».