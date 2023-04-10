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В Израиле прокомментировали утечку секретных документов Пентагона

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Власти Израиля не принимали никаких решений касательно передачи летальных вооружений Киеву, продолжая ограничиваться поставками гуманитарной помощи. Об этом, комментируя утечку секретных документов Пентагона, заявил премьер-министр государства Биньямин Нетаньяху, передает ТАСС.

В Израиле прокомментировали утечку секретных документов Пентагона
© РИА Новости

«Что касается сообщений о летальном вооружении для Украины, я не знаю, на чем основаны эти сообщения. Мне неизвестно о каких-либо решениях предыдущего или нынешнего правительства на этот счет», — сказал он.

Нетаньяху напомнил, что Израиль согласился помочь Украине «в гуманитарных вопросах и сфере гражданской обороны» — системой предупреждения о воздушных атаках «Цева адом» — и продолжает этого придерживаться. Он отметил, что не знает путь урегулирования конфликта и существует ли он вообще, но готов сделать «все возможное» для этого, если его найдут.

В Белом доме прокомментировали сообщения об утечке в Пентагоне

Ранее в американских СМИ сообщалось об утечке в интернет секретных документов Пентагона. В них, в частности, рассматривались сценарии, при которых Израиль поставит Киеву летальные вооружения. Это может произойти под усиленным давлением США или в случае «ухудшения отношений с Россией».

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