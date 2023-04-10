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В Госдепе прокомментировали информацию о нападениях на УПЦ

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Заместитель представителя Госдепа США Ведант Патель заявил, что не обладает никакой информацией о нападении на объекты и прихожан Украинской православной церкви (УПЦ). Его слова приводит РИА Новости.

В Госдепе прокомментировали информацию о нападениях на УПЦ
© РИА Новости

Патель сказал, что не видел никаких сообщений на эту тему, поэтому не может комментировать нападения. Он отметил, что «будет рад» проверить данную информацию и обсудить ее позднее.

10 апреля стало известно о штурме храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической Украинской Православной церкви (УПЦ) начался в Каменец-Подольском на Украине. Храм штурмовали подростки под руководством нескольких кураторов. Полиция в происходящее не вмешивается.

9 апреля верующие УПЦ призвали президента Украины Владимира Зеленского прекратить нарушать их права на свободу вероисповедания. Они также попросили власти не забирать святыни, не мешать им молиться в обители и других храмах, которые по праву принадлежат УПЦ.

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