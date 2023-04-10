Умер советский режиссер Азер Паша Нематов

В возрасте 75 лет ушел из жизни советский и азербайджанский режиссер Азер Паша Нематов. Об этом сообщает Trend Life. Причина не названа.

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Нематов был председателем Союза театральных деятелей Азербайджана, художественным руководителем и директором Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, профессор, народный артист республики.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье режиссера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Зафара Нематова. Закончил факультет режиссуры по курсу народного артиста СССР Мехти Мамедова - в Азербайджанском государственном институте искусств.

С 1972 по 1990 год работал в Государственном ТЮЗе, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В 1974-1976 годах Нематов работал в Ленинградском государственном театре юного зрителя. С 1991-го возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана.