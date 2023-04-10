$79.50+0.1487.10+0.37
57 минут назад

Умер советский режиссер Азер Паша Нематов

Российская Газета

В возрасте 75 лет ушел из жизни советский и азербайджанский режиссер Азер Паша Нематов. Об этом сообщает Trend Life. Причина не названа.

Умер советский режиссер Азер Паша Нематов
Фото: trend.aztrend.az

Нематов был председателем Союза театральных деятелей Азербайджана, художественным руководителем и директором Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, профессор, народный артист республики.

Азер Паша Нематов родился 13 августа 1947 года в Баку в семье режиссера, заслуженного деятеля искусств Азербайджана Зафара Нематова. Закончил факультет режиссуры по курсу народного артиста СССР Мехти Мамедова - в Азербайджанском государственном институте искусств.

С 1972 по 1990 год работал в Государственном ТЮЗе, пройдя путь от ассистента режиссера до главного режиссера и художественного руководителя театра. В 1974-1976 годах Нематов работал в Ленинградском государственном театре юного зрителя. С 1991-го возглавлял Союз театральных деятелей Азербайджана.

На протяжении творческой жизни режиссер с успехом представлял свои спектакли на фестивалях в России, Греции, Турции, Грузии, Таджикистане, других странах.

В мире,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий