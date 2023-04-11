Возмущенные количеством беженцев немцы вышли на протесты

Уточняется, что речь идет не только об украинских беженцах, но также и о мигрантах из Афганистана и Сирии. При этом, сообщает газета, власти страны не реагируют на недовольство населения. Так, на заседании в Грайфсвальде жители призвали правительство устранить угрозы со стороны беженцев, однако никакого ответа так и не последовало.