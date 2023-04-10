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США пересмотрят свой подход к секретным данным после утечки по Украине

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Чиновники США ведут расследование обстоятельств масштабной утечки засекреченных данных по Украине. На фоне этого Белый дом пересматривает свой подход к хранению и распространению подобной информации. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Пентагон.

США пересмотрят свой подход к секретным данным после утечки по Украине
© globallookpress.com

Согласно имеющимся данным, Белый дом пересматривает свой подход к передаче секретных данных внутри правительства США, а также разбираются с возможными дипломатическими последствиями от обнародования ряда конфиденциальных документов.

Сообщается, что американские следователи пытаются определить, кто имеет возможность и причины обнародовать разведданные. Кроме того, по факту разглашения секретных документов Министерство юстиции США возбудило уголовное дело.

Ранее в социальные сети попал ряд секретных данных США, содержащий данные по конфликту на Украине.

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