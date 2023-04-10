В Германии навсегда закроют три последние атомные электростанции

Власти Германии навсегда закроют три последние атомные электростанции (АЭС) в стране, несмотря на мнение жителей. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек подтвердил, что данное решение окончательное. АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» будут отключены 15 апреля.

В то же время большинство немцев выступили против этой меры. По данным опроса, только 26 процентов респондентов высказались за остановку работы АЭС. При этом треть (33 процента) опрошенных выразили мнение, что атомные электростанции должны продолжать работу в течение неопределенного срока. Еще 32 процента выступили за продолжение работы АЭС на ограниченное время.