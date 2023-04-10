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35 минут назад

В Германии навсегда закроют три последние атомные электростанции

Lenta.ru

Власти Германии навсегда закроют три последние атомные электростанции (АЭС) в стране, несмотря на мнение жителей. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

В Германии навсегда закроют три последние атомные электростанции
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Вице-канцлер, министр экономики и энергетики ФРГ Роберт Хабек подтвердил, что данное решение окончательное. АЭС «Изар-2», «Неккарвестхайм-2» и «Эмсланд» будут отключены 15 апреля.

В то же время большинство немцев выступили против этой меры. По данным опроса, только 26 процентов респондентов высказались за остановку работы АЭС. При этом треть (33 процента) опрошенных выразили мнение, что атомные электростанции должны продолжать работу в течение неопределенного срока. Еще 32 процента выступили за продолжение работы АЭС на ограниченное время.

В августе 2022 года канцлер Германии Олаф Шольц предложил отказаться от закрытия трех последних немецких АЭС, которое должно было состояться до конца 2022 года, в связи с энергокризисом и медленным переходом на возобновляемые источники энергии. При этом стоимость продления работы двух из трех оставшихся в строю ядерных реакторов в Германии оценивалась в 100 миллионов евро.

В мире,Роберт Хабек,Олаф Шольц,
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