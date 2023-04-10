Байден отреагировал на стрельбу в Луисвилле

Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со стрельбой в Луисвилле (штат Кентукки) и призвал республиканских конгрессменов реформировать законодательство в сфере контроля за оружием. Соответствующее заявление главы американской администрации распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.

Байден отметил, что вместе с супругой молится "о погибших и пострадавших в результате трагической стрельбы в Луисвилле, а также о выживших, которые будут до конца своих дней помнить это горе и травму".

Президент отметил, что подавляющее большинство жителей Соединенных Штатов ждут от законодателей "разумных реформ в сфере оружейной безопасности".

"Сколько еще американцев должно погибнуть, прежде чем республиканцы в Конгрессе примут меры по защите нашего населения? Уже давно пришло время ввести требования по безопасному хранению огнестрельного оружия, проверять данные о покупателях любого вида оружия, лишить его производителей иммунитета от ответственности", - говорится в заявлении американского лидера.