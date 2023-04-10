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Байден призвал реформировать закон об оружии после стрельбы в Луисвилле

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Президент США Джо Байден выразил соболезнования в связи со стрельбой в Луисвилле (штат Кентукки) и призвал республиканских конгрессменов реформировать законодательство в сфере контроля за оружием. Соответствующее заявление главы американской администрации распространила в понедельник пресс-служба Белого дома.

Байден отреагировал на стрельбу в Луисвилле
© globallookpress.com

Байден отметил, что вместе с супругой молится "о погибших и пострадавших в результате трагической стрельбы в Луисвилле, а также о выживших, которые будут до конца своих дней помнить это горе и травму".

Президент отметил, что подавляющее большинство жителей Соединенных Штатов ждут от законодателей "разумных реформ в сфере оружейной безопасности".

"Сколько еще американцев должно погибнуть, прежде чем республиканцы в Конгрессе примут меры по защите нашего населения? Уже давно пришло время ввести требования по безопасному хранению огнестрельного оружия, проверять данные о покупателях любого вида оружия, лишить его производителей иммунитета от ответственности", - говорится в заявлении американского лидера.

Стало известно о новой стрельбе в американском Луисвилле

Четыре человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в понедельник в центре города Луисвилл, восемь пострадали, нападавший мертв. Инцидент произошел в отделении банка Old National. Стрелявший, по предварительной информации, работал в этом банке, но правоохранители пока не установили, был ли он действующим или бывшим сотрудником.

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