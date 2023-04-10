Штурм храма УПЦ начался в Каменец-Подольском на Украине

В городе Каменец-Подольский, расположенном в Хмельницкой области Украины, начался Штурм храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом сообщается в Telegram-канале Союза православных журналистов.
"Начался штурм храма мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, что на территории кафедрального собора", - сказано в сообщении.
Накануне Украинская православная церковь заявила о новой попытке силового захвата собора Александра Невского в городе Каменец-Подольский в Хмельницкой области.
8 апреля сторонники Православной церкви Украины (ПЦУ) собрались у стен собора Александра Невского в Каменец-Подольском. Собравшиеся радикалы призывали за то, чтобы храм перешел от УПЦ к ПЦУ. Союз православных журналистов опубликовал видео, на которых прихожане рассказали, что радикалы использовали против них газ. Также источник рассказал, что повестки не вручают молодым людям, в большом количестве находящимся у храма и участвующим в беспорядках.
Так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ) была сформирована в 2018 году в Киеве священнослужителями, которые не хотели находится под юрисдикцией Московского патриархата Русской Православной церкви. Позже ПЦУ получила автокефалию от патриарха Константинопольского Варфоломея. Русская и Украинская Православные церкви не признают канонического статуса этой организации. После создания ПЦУ ее сторонники начали силой захватывать храмы канонической Церкви.