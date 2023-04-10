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В Белом доме не знают, купирована ли утечка секретных материалов Пентагона

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США пока не известно, ликвидирована ли утечка секретных материалов Пентагона или возможна публикация каких-либо еще документов. Об этом в понедельник на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

В Белом доме прокомментировали сообщения об утечке в Пентагоне
© globallookpress.com

"Мы не знаем. Мы правда не знаем", - отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что расследование утечки должно проводить Министерство юстиции США, в ситуации разбирается и Минобороны.

"Прежде чем мы начнем серьезно работать мускулами, нам нужно знать, что у нас есть, и получить более полное представление о произошедшем от министерства юстиции", - отметил он.

При этом Кирби указал, что власти США пытаются установить "подлинность" документов, оказавшихся в Сети. Президента США Джо Байдена об утечке проинформировали на минувшей неделе и сообщают необходимую информацию, отметил он. По словам представителя Белого дома, должностные лица США высокого ранга контактировали в последние дни с союзниками и партнерами по поводу утечки и продолжат их информировать.

СМИ указали на сложности при расследовании утечки в Пентагоне

Ранее американские СМИ сообщили, что Пентагон и Минюст США начали расследование из-за утечки секретных документов, касающихся планов Вашингтона и НАТО по подготовке Вооруженных сил Украины к контрнаступлению. Множество материалов, раскрывающих данные о графиках поставок оружия и численности войск, были опубликованы, в частности, в Twitter и Telegram. 7 апреля газета The New York Times проинформировала, что в интернете появилась новая порция американских секретных документов по украинской тематике. По сведениям издания, также были обнаружены материалы, связанные с Ближним Востоком и Китаем.

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