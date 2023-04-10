В Белом доме прокомментировали сообщения об утечке в Пентагоне

США пока не известно, ликвидирована ли утечка секретных материалов Пентагона или возможна публикация каких-либо еще документов. Об этом в понедельник на брифинге заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

"Мы не знаем. Мы правда не знаем", - отметил он.

Представитель Белого дома подчеркнул, что расследование утечки должно проводить Министерство юстиции США, в ситуации разбирается и Минобороны.

"Прежде чем мы начнем серьезно работать мускулами, нам нужно знать, что у нас есть, и получить более полное представление о произошедшем от министерства юстиции", - отметил он.

При этом Кирби указал, что власти США пытаются установить "подлинность" документов, оказавшихся в Сети. Президента США Джо Байдена об утечке проинформировали на минувшей неделе и сообщают необходимую информацию, отметил он. По словам представителя Белого дома, должностные лица США высокого ранга контактировали в последние дни с союзниками и партнерами по поводу утечки и продолжат их информировать.