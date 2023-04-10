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37 минут назад

Додон возвращается в руководство оппозиционной Партии социалистов

Вечерняя Москва

Экс-президент Молдавии Игорь Додон возвращается в руководство крупнейшей в республике оппозиционной Партии социалистов (ПСРМ). Такое решение принял в понедельник, 10 апреля, фракционный исполнительный комитет.

Додон возвращается в руководство оппозиционной Партии социалистов
Фото: Администрация президента РФАдминистрация президента РФ

— Исполнительный секретарь ПСРМ Влад Батрынча предложил внести изменения в номинальный состав Исполкома — коллегиального руководящего органа формирования, — введя в его состав Игоря Додона, — говорится в сообщении.

В нем отмечено, что совет также принял решение выдвинуть Батрынчу председателем парламентской фракции Блока коммунистов и социалистов, а Зинаиду Гречаный избрать почетным председателем ПСРМ, говорится на официальном сайте Партии социалистов.

Летом прошлого года Додон заявил, что Молдавия может лишиться некоторых своих территорий из-за противостояния с Россией, которое навязывает западная сторона. Он также добавил, что политика Запада может привести к тому, что Молдавия исчезнет как независимая страна.

В конце марта действующий президент Молдавии Майя Санду подписала закон о переименовании государственного языка республики с молдавского на румынский.

В мире,Майя Санду,Игорь Додон,
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