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49 минут назад

Немецкая газета сообщает, что Еврокомиссия по-прежнему не нашла замороженные активы России

Елена Прошина

Европейская комиссия по-прежнему не знает, где находятся замороженные активы России на сумму 300 миллиардов евро. Об этом сообщает немецкая газета Süddeutsche Zeitung.

SZ: В ЕС все еще не знают, где находятся замороженные активы России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что депутаты Европарламента задали вопрос о местонахождении замороженных резервов России главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Такой вопрос возник после её слов о том, что эти активы могут быть направлены на восстановление Украины. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, в ответ депутатам признались, что Еврокомиссия до сих пор точно не знает, где находятся эти деньги.

Ранее стала известна дата введения новых антироссийских санкций Евросоюза.

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