SZ: В ЕС все еще не знают, где находятся замороженные активы России

Уточняется, что депутаты Европарламента задали вопрос о местонахождении замороженных резервов России главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Такой вопрос возник после её слов о том, что эти активы могут быть направлены на восстановление Украины. Как сообщает Süddeutsche Zeitung, в ответ депутатам признались, что Еврокомиссия до сих пор точно не знает, где находятся эти деньги.